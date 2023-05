A. Keith Ham n'est plus... Source: The Gazette

L’ex-juge de la Cour municipale de Westmounts’est éteint.Admis au barreau en 1960, l’avocat spécialisé en droit des sociétés a cofondé le cabinet Buchanan, McAllister, Blakely et Ham.L’avocat a été nommé juge de la Cour municipale de Westmount, où il aura exercé durant 19 années. Les murs du tribunal se souviennent encore des mots qu’il adressa à un avocat. « Plus vous parlez, plus votre client sera coupable ». Le juge était alors pressé de rentrer chez lui pour fêter l’anniversaire d’un de ses fils !A. Keith Ham a enseigné pendant plus de quatre décennies à la Faculté de gestion de l’Université McGill, dont il a été diplômé en droit dans les années 1950.Il s’est impliqué de multiples manières au sein de l’université, puisqu’il a été président du Fonds Alma Mater de l'Université McGill, président de l'Association des anciens élèves et qu’il a siégé au Conseil des gouverneurs. Il a également siégé au conseil d'administration du centre de réadaptation Constance-Lethbridge.A. Keith Ham a présidé durant cinq ans la Fondation des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw.Il était passionné de ski, qu’il pratiquait à Mont-Tremblant. Il a dirigé l’école de ski Ski Hawks, au sein de laquelle il enseignait ce sport aux enfants. Au total, il aura vécu 75 ans dans les Laurentides.Surtout, A. Keith Ham restera comme une personne généreuse et dévouée, comme en témoigne le fait qu’il a été garçon d’honneur à 13 reprises. Il restera en mémoire de ses proches les innombrables rires qu’il a suscités grâce à son humour permanent.Sur la page de l’avis de décès,, associé chez Gowling WLG, rend hommage au défunt.« Keith, bien sûr, était l'avocat de longue date de The Gazette. Il a été un mentor pour moi et m'a donné l'occasion de pratiquer dans l'un des domaines les plus fascinants du droit, de la diffamation et du droit des médias. Sa première leçon: ‘La dernière chose qu'un journal veut entendre d'un avocat, c'est ‘Vous ne pouvez pas publier ça’. En tant qu'avocat, votre travail consiste à trouver un moyen de publier’. AKH était aimé dans les salles de rédaction, non seulement pour ses sages conseils juridiques, mais aussi pour ses grandes histoires. Keith était une légende. »A. Keith Ham laisse dans le deuil son épouse durant 61 ans,, ses trois fils et ses quatre petits-enfants.