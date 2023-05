Me Stéphanie Beaulieu et Me Grégory Lancop. Source: LinkedIn

Me Sébastien Girard, Me Jessie McKinnon et Me Patrick Laverty-Lavoie. Source: LCM Avocats et LinkedIn

Alors que le Jeune Barreau de Montréal tenait son assemblée générale annuelle à l’Auberge Saint-Gabriel le 25 mai dernier et a d’ailleurs élu à cette occasion les membres de son prochain conseil d’administration, il a aussi tenu à récompenser deux avocats.Il s’agit de Meet de Me, nommés respectivement Membre honoraire du Jeune Barreau de Montréal et Bénévole de l’année 2022-2023.Chaque année, l’organisme souligne l’importante implication d’un avocat bénévole, qui reçoit alors le prix Bénévole de l’année. Me Lancop a travaillé plusieurs années comme vulgarisateur juridique chez Éducaloi, avant de se joindre au Groupe Trivium comme avocat en droit corporatif.Le Jeune Barreau de Montréal précise qu’en son sein, il est impliqué activement au sein du comité de l’ExtraJudiciaire depuis décembre 2016. Il occupe la fonction de rédacteur en chef du magazine de l’ExtraJudiciaire depuis la dernière année.Selon l’organisme, il s’est distingué en tant que bénévole dévoué, assidu et constant tout au long de son engagement. « Il est définitivement un modèle d'engagement qui mérite d'être souligné et célébré », note le Jeune Barreau de Montréal.Me Beaulieu a été pour sa part directrice du Jeune Barreau de Montréal durant cinq années. Par voie de communiqué, l’organisme indique qu’elle l’a élevé vers de nouveaux sommets grâce à sa rigueur, son enthousiasme et son engagement envers la communauté juridique.« Elle a entretenu des relations durables avec divers partenaires et a su rallier les employés du Jeune Barreau de Montréal et les nombreux conseils d'administration avec lesquels elle a collaboré, peut-on lire. Nous sommes reconnaissants de sa contribution exceptionnelle et de l'empreinte indélébile qu'elle a laissée sur notre organisation. »À noter que les trois autres avocats finalistes pour le titre de Bénévole de l’année étaient Mede LCM Avocats, pour son implication au sein des Comités Formation, Congrès & Gala et Activités socioculturelles et sportives.Mais également Med’EssilorLuxotica, pour son implication au sein des Comités Technologies de l’information et Recherche et Législation. Et Mede chez Robic, pour son implication au sein du Comité Technologies de l’information.Rappelons que le Jeune Barreau de Montréal regroupe les avocats de dix ans et moins de pratique à Montréal, soit plus de 6000 membres.