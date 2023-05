Joey Suri, Marie Flambard et Alexandra Paquette. Source: LinkedIn

Mes Andrée-Anne Dion, Nayla El Zir, Sophie Estienne, Nareg Froundjian, Jeanne Gagné, Sébastien Girard, Alexandra Haiduc, Jerry Zi Yi Huang, Gaëlle Obadia, Catherine Santerre, Maria Christina Sorbo Mayrand et Fady Toban. Sources: LinkedIn et JBM

Le Jeune Barreau de Montréal a annoncé le 26 mai les noms des 15 membres élus de son CA.Comme on l’apprenait début mai , Me, du cabinet Gowling WLG, et Me, du cabinet Bernard-Roy (Justice Québec), assumeront respectivement les fonctions de président et vice-présidente du Jeune Barreau de Montréal. Meagira à titre de présidente sortante pour le mandat 2023-2024.Pour ce même mandat, les noms des 12 autres administrateurs élus sont désormais connus.Il s’agit de Me Andrée-Anne Dion, associée chez Shadley Knerr, Me, avocate chez Gowling, Me, avocate chez Sylvestre Painchaud et Associés, Me, avocat chez Fasken, Me, procureure aux poursuites criminelles et pénales, et Me, avocat chez LCM Avocats.Mais également Me, avocate en litige chez INF LLP, Me, avocat chez Stikeman Elliott, Me, avocate chez Fasken, Meet Me, avocates chez Gasco Goodhue St-Germain, et Me, avocat chez Langlois.Pour ces douze postes à pourvoir, treize candidatures avaient été reçues. Le Jeune Barreau de Montréal précise avoir ainsi procédé à l’élection de son prochain CA pour la première fois depuis 2019.Le nouveau CA est officiellement entré en fonction lors de l'assemblée générale annuelle du Jeune Barreau de Montréal qui a eu lieu le 25 mai.Me Joey Suri s’est dit enthousiaste, par voie de communiqué, à l'idée de prendre les rênes du Jeune Barreau de Montréal « afin de poursuivre le travail de ses prédécesseurs et d’œuvrer en faveur d'un Jeune Barreau de Montréal influent, dynamique à l’égard de ses membres et engagé dans l'amélioration de l'accès à la justice ».« Avec cœur et conviction, nous accomplirons de grandes choses dans la prochaine année ! », assure-t-il par ailleurs.Le Jeune Barreau de Montréal indique que ces élus assureront la continuité de sa double mission, soit la défense et la promotion des intérêts de ses membres ainsi que l’amélioration de l’accès à la justice.Rappelons qu’il regroupe les avocats de dix ans et moins de pratique à Montréal, soit plus de 6000 membres.