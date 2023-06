Gabriel Lassonde n’est plus… Source: Le Reflet du Lac

L’ancien juge de la Cour du Québecs’est éteint à l’âge de 81 ans.Originaire de Sutton, Gabriel Lassonde aura servi le droit durant un demi-siècle. Assermenté en 1966, le défunt avait exercé en cabinet avant d’être nommé procureur de la Couronne en 1974.C’est en 1981, à l’âge de 39 ans, que Gabriel Lassonde a été nommé juge. Après avoir siégé quelques années à Montréal et à Longueuil, il a siégé principalement à la Chambre criminelle et pénale à Sherbrooke, dans le district de Saint-François. Il a aussi siégé à titre de juge suppléant dans plus de 40 lieux partout au Québec.Gabriel Lassonde avait entendu un dossier de blanchiment d’argent et de trafic de drogue, dans lequel des trafiquants étaient suspectés d’avoir acheté la station de ski de Montjoye en utilisant des fonds d’origine criminelle.Le juge Lassonde avait amorcé un tournant dans le jugement des cas d’alcool au volant. En 2006, il était allé au-delà de la suggestion commune d’une peine de détention dans la collectivité pour une affaire de conduite dangereuse ayant causé la mort et de refus d'obtempérer à un alcootest.Le juge avait condamné l’intimé à trois ans de détention ferme, après avoir été bouleversé par le cri du père de la victime. « Mon fils est mort, c'est incroyable ! Mettez vos culottes, quelqu'un ! C'est incroyable ! » avait lancé l’homme en regrettant que l’accusé soit traité comme une victime, rapportait alors Radio-Canada.Depuis, les peines de détention dans la collectivité ont progressivement disparu dans les affaires d’alcool au volant.Gabriel Lassonde aura transmis la passion du droit à son fils, avocat associé en droit des affaires chez LJT Avocats à Montréal. L’ancien juge disait être fier «d’avoir aidé et fait du bien aux gens », souligne la famille dans l’avis de décès.Une fois à la retraite, Gabriel Lassonde s’était engagé au service de L’Envolée, qui accompagne les patients en soins palliatifs à l’hôpital de Magog.Gabriel Lassonde laisse dans le deuil sa conjointe Gladys Gilmore, ses deux enfants et ses quatre petits-enfants.