Le juge Brown était en congé du Tribunal depuis début février. Source: Radio-Canada / La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le juge Brown était en congé du tribunal depuis le 1er février en attendant le résultat d'une enquête du Conseil canadien de la magistrature le concernant.Dans un communiqué, le juge en chef du Canada,, déclare avoir pris acte de la décision du jugede « prendre sa retraite à titre de juge de la Cour suprême du Canada, avec effet immédiat ».Nommé à la Cour suprême en août 2015 par, Russell Brown ne siégeait plus depuis le 1er février dernier, après que le Conseil canadien de la magistrature se soit penché sur le contenu d'une plainte à son égard.La plainte avait été portée contre le magistrat au sujet d'une altercation que le juge aurait eu avec un client lors d'un séjour dans un centre de villégiature haut de gamme de Scottsdale, en Arizona, à la fin du mois de janvier.Selon les informations dont nous disposons, le juge Brown et un client du centre de villégiature, un vétéran des Marines américains nommé John Crump, se seraient bagarrés.D'après le récit de M. Crump, Russell Brown, qui était ivre, se serait montré belliqueux et aurait harcelé ses compagnons.L'ex-marine affirme que Brown et lui auraient ensuite eu une altercation physique parce que le magistrat refusait de quitter les lieux après avoir suivi Crump jusqu'à sa chambre d'hôtel.Russell Brown a toujours maintenu que les déclarations de John Crump étaient fausses et que c'est l'ancien marine qui lui avait donné un coup de poing de façon inexpliquée à la tête.D'après le juge, John Crump l'aurait faussement accusé d'avoir été l'instigateur de l'affrontement dans le but d'éviter les conséquences de l'agression qu'il avait commise.Dans la mesure où le juge Brown a remis sa démission, le Conseil canadien de la magistrature a annoncé que l’examen de cette affaire était désormais clos, puisque le magistrat n'est plus en fonction.Le juge en chef Wagner, bien que président du Conseil, n’a pas participé à l’examen de la plainte, conformément à la Loi sur les juges et aux procédures applicables.