Denis Charest n'est plus...

L’ancien avocat Denis Charest s’en est allé à l’âge de 74 ans.Originaire de Montréal,a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, avant d’être admis au barreau en 1974.Après un stage chez Lafleur Brown, ce spécialiste du droit du travail entame sa carrière professionnelle comme avocat puis comme associé chez Pouliot Mercure - qui fusionnera plus tard avec Miller Thomson.Charest poursuit son parcours chez Lavery O’Brien, un des cabinets qui deviendra Lavery de Billy puis Lavery. L’avocat est un des bâtisseurs de l’équipe de droit du travail de Lavery O’Brien. Il prend sa retraite en 2009.Denis Charest était un passionné de musique, ayant rêvé durant son enfance de devenir chef d’orchestre. Chez Lavery de Billy, il avait organisé une campagne de souscription pour Centraide.Plusieurs avocats qui ont côtoyé Denis Charest au cours de leur carrière rendent hommage à l’avocat sur la page de l’avis de décès.L’avocatsalue le défunt : « J’ai connu Denis chez Pouliot Mercure et nous nous sommes retrouvés chez Lavery O’Brien. Un gars droit, simple, juste, jovial et amical. J’en garde un excellent souvenir. »L’avocatécrit : « J’ai eu la chance ou plutôt l’honneur de côtoyer Denis au tout début de ma pratique chez Pouliot Mercure et même par la suite lorsque nos chemins professionnels se sont séparés. Nous avons travaillé plusieurs dossiers ensemble et aussi partagé de merveilleux moments de détente. Il n’y avait que des qualités chez lui. »L’avocat à la retraiterend hommage à « un homme que j'ai bien apprécié ».Denis Charest laisse dans le deuil sa conjointe, la notaire, ses trois enfants et ses deux beaux-enfants, ainsi que ses douze petits-enfants.