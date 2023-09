Isabelle Mailhot. Source: Bélanger Sauvé

Amalia Greve Danielsen. Source: LinkedIn

Louis-Philippe Pelletier-Langevin. Source: LinkedIn

Flavie Sauvageau. Source: LinkedIn

Se-Line Duong. Source: Linkedin

Dans les dernières semaines, les cabinets ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats dans les différents cabinets.est avocate au sein du groupe droit des affaires et sociétés chez Bélanger Sauvé, à Trois-Rivières. La professionnelle se spécialise en achat-vente d’entreprise et de pharmacie, en fusions et acquisitions, en financement et en réorganisation corporative.« Me Mailhot se distingue par sa capacité d’analyse et de synthèse, son sens de planification, son organisation impeccable et sa gestion efficace de plusieurs mandats simultanément , selon le cabinet.Avant de rejoindre Bélanger Sauvé, la Barreau 1998 a travaillé comme avocate chez TR juridique pendant cinq ans et chez Ward & Associés.Engagée au sein de la communauté trifluvienne, Me Mailhot a notamment fondé le Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie en 2011.Isabelle Mailhot détient un baccalauréat en droit de l’Université Sherbrooke.passera de stagiaire à avocate en novembre prochain chez Boavista Services juridiques.« Dans mon parcours vers la profession d'avocate, j'ai développé un intérêt pour de nombreux domaines dont le droit contractuel, le droit commercial, les différents modes de PRD, le litige ainsi que le droit de la construction », dit-elle sur LinkedIn.Durant ses études, la future avocate a été co-fondatrice de l’Association des étudiants noir.e.s en droit de son université. Elle a aussi été bénévole pour CSU Legal Information Clinic où elle a effectué de la recherche d’information juridique, répondu aux questions juridiques des étudiants et vulgarisé l’état du droit à des étudiants.Elle détient un microprogramme d’anglais langue seconde appliqué au droit et un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.est associé chez Cain Lamarre. Il se spécialise en litige, plus particulièrement dans le domaine de la construction.Avant son arrivée chez Cain Lamarre, le Barreau 2007 a travaillé chez GBV Avocats puis chez LPL Avocats. Il a également au sein de son propre cabinet en 2011.Me Pelletier-Langevin dessert une clientèle de divers domaines, notamment en droit civil et commercial, en droit de la construction, en droit immobilier et de la faillite ainsi qu’en droit de la famille et des personnes.Lorsqu’il travaillait chez GBV, le cabinet estimait que les « qualités » et les « aptitudes » de Me Pelletier-Langevin constituaient « des atouts » par sa clientèle et ses collègues.est désormais avocate en droit immobilier chez Fabrik 8. Elle se spécialise en droit des affaires, en droit bancaire et en financement.« Je suis ravie de partager que je suis officiellement devenue avocate! Ce parcours a été rempli de détermination et de travail acharné. Je suis reconnaissante des opportunités qui m'ont permis de devenir l'avocate que je suis aujourd'hui », a-t-elle dit sur LinkedIn le jour de son assermentation.Avant de rejoindre Fabrik 8, Me Sauvageau a travaillé comme stagiaire chez LOK North America Inc., comme étudiante en droit chez Lanctot Avocats puis comme stagiaire en droit chez Otera Capital.La Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.se joint à Miller Thomson à titre de sociétaire. Elle exerce principalement dansle domaine de la faillite et de l’insolvabilité, ainsi qu’en litige civil et commercial.Dans sa pratique, elle a conseillé et représenté des sociétés internationales, des entreprises canadiennes, des sociétés d’État et des professionnels de différents secteurs, dont l’aéronautique, les services bancaires, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, les télécommunications, le sport et le divertissement.Avant de se joindre à Miller Thomson, la Barreau 2020 a travaillé comme associée chez Torys et chez IMK, plus particulièrement dans le domaine des actions collectives ainsi que des litiges en responsabilité du fait des produits, des enquêtes réglementaires et de la protection de la vie privée.Me Duong détient un baccalauréat en droit civil de l’Université de Montréal ainsi qu’un Juris Doctor à la Osgoode Hall Law School.