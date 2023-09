Isabelle Bonin. Source: Facebook

Isabelle Bonin. Source: Facebook

Isabelle Bonin. Source: Courtoisie

Isabelle Bonin. Source: Courtoisie

, avocate en droit des affaires, a lancé il y a deux ans sa propre entreprise, Short & Sweat.Avec cette application Web et mobile, l’avocate offre des entraînements et des conseils santé à plus de 1000 abonnés.Avant de devenir entrepreneure, Me Bonin a travaillé comme avocate chez Morency ainsi que pour une entreprise en assurance nommée GFMD.« J’ai adoré être avocate en entreprise. J’aimais trouver des solutions à tous les problèmes. Je n’étais toutefois pas fait pour travailler dans un bureau 12 heures par jour. J’avais besoin de bouger », dit-elle.Alors qu’elle étudiait le droit à l’Université de Sherbrooke, Me Bonin s’entraînait tous les jours à la maison.Lorsque la pandémie est arrivée, elle a commencé à se filmer et à envoyer des vidéos d’entraînement à ses amies. De bouche-à-oreille, Isabelle Bonin est devenue populaire.« Pendant que je travaillais chez Morency, j’ai commencé à être de plus en plus présente sur les médias sociaux. Je me levais à 4h30 et je me couchais à 23h30 afin d’être capable d’offrir des entraînements tout en étant avocate », se souvient-elle.En mai 2021, elle a pris la décision de quitter son travail d’avocate afin de se lancer à temps plein dans son entreprise.« Ça n’a pas été une décision facile, car j’ai toujours rêvé d’être avocate. Cependant, je ne suis pas faite pour travailler de 9 à 5. Je veux pouvoir faire mon propre horaire et être capable de travailler de la façon qui me convient le mieux », mentionne-t-elle dans une vidéo youtube.Même si elle ne pratique plus aujourd’hui, Me Bonin désire garder son titre d’avocate.« Aujourd’hui, je sais que je ne veux plus pratiquer. Je garde tout simplement mon titre pour l’Isabelle de 2018 qui a travaillé fort pour devenir avocate », ajoute-t-elle.Isabelle Bonin continue donc de suivre des colloques et des formations pour rester à l’affût de de ce qui se passe dans le domaine du droit.« J’ai toujours aimé apprendre et ça ne change pas aujourd'hui. J’aime rencontrer de nouvelles personnes et faire du réseautage. C’est toujours agréable de discuter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi », pointe-t-elle.Me Bonin ne regrette pas d’avoir étudié le droit.« Le droit mène à tout, comme on dit! »