Jean-Denis Tremblay n’est plus… Source: Tremblay Lessard Champagne

L’avocat Mes’est éteint à l’âge de 49 ans.Assermenté en 2003, l’avocat concentrait sa pratique en litige civil, en droit familial et dans les dossiers de vices cachés.Me Jean-Denis Tremblay exerçait au sein du cabinet Tremblay Lessard Champagne à Québec. Il était associé avec Meet Me. Le cabinet est spécialisé en droit de la famille, droit civil et droit des successions.Passionné de soccer - en particulier du CF Montréal -, Me Jean-Denis Tremblay détenait un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il a aussi suivi des études en criminologie et en sociologie à l’Université de Montréal.Disparu quelques jours avant son cinquantième anniversaire, Me Jean-Denis Tremblay laisse dans le deuil sa conjointe, ses parents, son frère et sa sœur.