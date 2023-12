Céline Turcotte n’est plus… Source: Funera

L’ex-avocates’est éteinte à l’âge de 87 ans.Assermentée alors que les femmes étaient encore rares parmi les avocats au Québec, Me Céline Turcotte a été la première à avoir dirigé le contentieux du ministère de l’Éducation.Dans les années 1990, elle finit sa carrière au poste de vice-présidente de la Commission des Affaires sociales (CAS).Passionnée de musique, de bridge et de voyages, Céline Turcotte laisse dans le deuil sa belle-sœur, ses nièces et neveux, ainsi que sa filleule.