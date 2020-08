C’est donc aujourd’hui que le couperet final tombe : qui sera choisi? Photo : Shutterstock

C’est le grand jour!Aujourd’hui, les cabinets participant toujours à la Course au stage font la grande demande aux candidats. La Course s’est officiellement terminée hier à 18h « Bonne chance à tout le monde, lançait samedisur le forum de la Course au stage de Lawstudents.ca. Je comprends que la compétition est pas mal stiff cet année à cause de la pandémie. Nous sommes tous intelligents, capables, puis on va avoir du succès no matter what! »La semaine dernière, les cabinets proposaient les deuxièmes entrevues et envoyaient les avis de refus. Certains cabinets comme LRMM n’envoyaient toutefois pas de courriels de refus en raison de la COVID-19, note un étudiant.McCarthy Tétrault à Québec, Fasken et Lavery et Clyde & Co ont été sur le tard par rapport aux autres, en proposant des secondes entrevues et en envoyant les refus lundi dernier seulement. Norton Rose Fulbright a aussi pris son temps, ce qui a fait dire à un étudiant sur le forum que le cabinet avait l’air de les « ghoster ».La situation des cabinets en temps de COVID semble aussi perturber les candidats. L’un d’entre eux s’est inquiété sur le forum de savoir quels sont les cabinets où on ne risque pas de perdre son stage, et quels sont ceux qui n’embaucheront pas leurs stagiaires.Rappelons qu’en raison justement de la pandémie, certains cabinets se sont désistés de la Course , dont De Grandpré Chait et Gagné Letarte à Québec.« Honnêtement, je pense que tu seras correct avec la plupart des gros cabinets, a rassuré. Plusieurs cabinets ont déjà embauché la plupart de leurs stagiaires, et avec la COVID qui est arrivée cette année alors que les cabinets planifient leurs stagiaires de 2021-2022, ils devraient avoir tenu compte de la situation lorsqu'ils effectuent leurs offres de stage. »C’est donc aujourd’hui que le couperet final tombe : qui sera choisi?Lavery, qui ne prenait que deux étudiants, leur aurait déjà fait la grande demande… On vous tient au courant pour les autres!