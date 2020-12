L’ex juge coordonnateur adjoint Claude Parent n'est plus... Photo : Shutterstock

L’ex juge coordonnateur adjoint, de la Chambre criminelle et pénale de Montréal, est décédé à l’âge de 69 ans, le 7 décembre dernier.L’honorable Claude Parent est né le 18 octobre 1951. Nommé à la magistrature en 1995, il a été de nombreuses fois juge coordonnateur adjoint à la Chambre criminelle et pénale à Montréal de 2002 à 2010 En 2009, c’est le juge Parent qui a reconnu coupable l’ex-hockeyeur vedette du Canadiend’avoir trompé la Cour en menti en toute connaissance de cause sur les bris de condition de son fils Mark alors qu’il était en maison de thérapie.La Cour d’appel avait cassé le jugement l’année suivante . En 2013, le juge Parent a condamné le jeuneà une peine dans la collectivité pour de nombreux bris de conditions.« Il ne faudra pas rechuter, sinon ce ne sera pas thérapeutique », avait alors commenté le juge Claude Parent.Le juge Parent a en outre participé au Rapport final sur l'examen prioritaire des dossiers du comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice, que le ministère de la Justice du Canada a publié en 2006.