La coach Jamie Spannhake. Sources: Shutterstock et LinkedIn

Depuis l’arrivée de la pandémie, le stress et l’anxiété chez les avocats ont augmenté considérablement. Selon une récente étude de l’American Bar Association, près de 20 % des avocats souffrent d'anxiété.La coachd’ Attorney at Work vous donne cinq conseils pour vous aider à surmonter vos angoisses et à vous sentir mieux.Même si plusieurs cabinets tentent d’alléger les conditions de travail, les avocats sont toujours victimes de stress ou d’anxiété au quotidien et certains arrivent à l’épuisement professionnel.Voici quelques pistes de solutions pour réduire son stress ou son anxiété.Pour réduire l'anxiété, il est important de faire régulièrement des activités qui concentrent toute votre attention sur autres choses que vos pensées.L’auteure préconise des exercices axés sur la respiration comme la méditation, des exercices de respiration, une promenade ou le yoga.Pour avoir un mode de vie sain, vous devez avoir une alimentation équilibrée, avoir des relations saines et faire régulièrement des exercices physiques. Ce sont des éléments bénéfiques tant pour votre santé physique que pour votre santé mentale.L’auteure vous conseille de dormir suffisamment, manger des fruits et légumes, boire beaucoup d’eau et de bouger tous les jours.Le cerveau anxieux est un cerveau actif. Il peut imaginer toutes sortes de choses terribles qui pourraient se produire. En faisant des activités créatives, vous pourrez penser à autre chose et « dépenser » votre énergie de façon positive.L’auteure recommande d’essayer la peinture, le dessin ou le coloriage et de suivre des cours de musique. D’autres activités comme le tricot, la danse, la photographie sont également des options bénéfiques pour votre santé mentale.En faisant une introspection sur vous-même, vous pourrez mieux comprendre les causes de votre anxiété. En trouvant les raisons, vous allez être capable de mieux la gérer. Vous pourrez prendre du recul et établir des solutions pour atténuer le stress ou l’anxiété.L’auteure conseille de travailler sur des exercices de réflexion comme l’écriture dans un journal et la discussion avec un ami ou un thérapeute.Si l’humour ne peut pas enlever le stress ou l’anxiété, il peut au moins le/la diminuer. En riant, votre corps se détendra et vous sentirez la différence.L’auteure conseille de regarder un film comique, d’écouter un podcast ou vidéo humoristique, de passer du temps avec un ami qui vous fait rire ou d’aller voir un spectacle d’humour.N’hésitez pas à appliquer ces conseils au quotidien pour réduire votre stress ou anxiété. Ainsi, vous deviendrez des avocats plus efficaces au travail et plus heureux dans la vie.