Le cabinet Borden Ladner Gervais (BLG) a mis en place un nouveau service spécialisé sur l’immigration des gens d'affaires au Canada.Intitulé BLG Impulsion Immigration des gens d’affaires, cette nouvelle branche vise à offrir des conseils et solutions dites « complètes, rentables et rapides » dans le domaine de la mobilité internationale.« (...) Nous procédons donc à l’analyse en profondeur du portefeuille d’activités et des objectifs d’affaires stratégiques des clients afin de leur éviter des pénalités inattendues et de leur permettre de profiter pleinement de leurs occasions d’affaires au Canada », a déclaré Me, chef national de BLG Impulsion Immigration des gens d’affaires.Chaque mandat est censé être évalué et confié à l’équipe « juridique multidisciplinaire » qui pourra ensuite mettre au point une stratégie et conseiller ceux qui devront la déployer.L’équipe nationale de paraprofessionnels fera les tâches principales en utilisant des modèles et des outils technologiques pour assurer l’efficience du processus et réduire les coûts.De manière générale, l’équipe juridique devrait traiter un fort volume de dossiers de mutation d’employés et d’embauche de travailleurs étrangers pour contrer la pénurie de main-d’œuvre au pays.Ils offriront notamment des services flexibles et personnalisés pour faciliter l’immigration de hauts dirigeants, des travailleurs spécialisés et autres employés de multinationales au Canada.L’avocate-conseil,, et l’associé,, s’occuperont de ce nouveau service à Montréal.