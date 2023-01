Me Jordana Loporcaro. Source: McMillan

Le 20 janvier dernier se tenait une Journée Carrière interfacultaire au Centre Mont-Royal à Montréal, durant laquelle une cinquantaine d’employeurs, dont une quarantaine de cabinets d’avocats, étaient présents pour échanger avec des étudiants en droit.Parmi ces cabinets d’avocats, de nombreux participent à la Course aux stages , et sélectionneront prochainement des candidats pour les passer en entrevue.Meest directrice adjointe des ressources professionnelles chez McMillan. « On cherche des gens qui fittent avec nos valeurs », précise-t-elle.Il s’agit pour elle du respect, du travail d’équipe, du niveau d’engagement, de l’excellence professionnelle, « qui ne veut pas dire la perfection », et du service à la clientèle.« Il faut des gens authentiques, et puis on veut savoir ‘pourquoi McMillan ?’ Il faut qu’on ressente un intérêt particulier », ajoute-t-elle.Chez McMillan, la Course concerne techniquement l’obtention d’un stage en 2025. Six places seront alors disponibles.Mais Me Jordana Loporcaro précise que deux places ont également été ouvertes pour 2024. Elle ajoute qu’il est très fréquent que des étudiants en 3e année prennent part à la Course.« Eux seront prêts techniquement en 2024 », note-t-elle. Si des courseurs sont d’ailleurs en mesure de faire leur stage dès 2024, la directrice les invite à le préciser dès le début de leur lettre.Chez LCM Avocats, Me, directrice des talents, explique que seront évidemment recrutées des personnes qui démontrent une force sur le plan juridique, mais que ce n’est pas suffisant.« On regarde aussi les soft skills, on veut des gens qui soient à l’aise de se retrouver avec leurs coéquipiers et qui ont envie de travailler en équipe », ajoute-t-elle.Elle précise qu’il faut avoir un certain intérêt en litige, mais il n’est pas nécessaire de savoir quel type de litige intéresse le plus le candidat à ce stade.Chez Woods, Meexplique que l’expertise du cabinet est « de faire des litiges d’envergure, des litiges complexes avec des questions de droit intéressantes ». Elle précise que le cabinet recherche ainsi des étudiants qui aiment les défis.Me, avocate chez Goldwater, Dubé, cite la « réflexion », la « personnalité » et dit que les notes seront également observées.Il sera important que les candidats à un stage au sein de ce cabinet soient vraiment intéressés par le droit de la famille. Mieux vaut être honnête et être vraiment attiré par cette pratique, domaine de spécialisation majoritaire du cabinet, même si celui-ci a d’autres spécialités.Chez Smart & Biggar, pour Me, l’intérêt envers la propriété intellectuelle, domaine phare du cabinet, est primordial.« Quelqu’un qui est passionné par ça, qui veut apprendre, c’est vraiment facile de le former », remarque-t-il. Il est parfois moins facile de faire naître une passion, si l’intérêt pour le domaine n’était pas là au départ.Me, qui travaille chez Bélanger Sauvé, se spécialise dans le droit administratif et municipal.« J’ai un background en science politique et en philosophie et je me suis fait dire pendant mon baccalauréat, par un chasseur de tête, que ‘sous toute réserve, ces diplômes ne sont pas valorisés quand on cherche un emploi’ », se souvient-il.De son côté, il tient au contraire, et à titre personnel, à valoriser les diplômes en sciences sociales.« Ça montre que l’étudiant a un intérêt pour la chose publique, il va avoir le goût d’apprendre à maîtriser toutes les lois applicables, pointe-t-il. Les dossiers que l’on a, ce sont des causes d’intérêt public intéressantes. »Il ajoute que si « oui, on veut tous les étudiants avec les meilleures notes, les plus assidus, ceux qui travaillent et écrivent le mieux », le petit truc en plus pour sa part est ainsi cet intérêt « pour la chose publique ».L’associée Me, également chez Bélanger Sauvé, précise que la détermination et le parcours seront observés. Pas de copié-collé de lettres de présentation qui tienne ! Selon elle, la rédaction de la lettre permet facilement de se rendre compte d’un intérêt marqué pour le cabinet.Ce qui est important pour Me, du cabinet d’affaires Novalex, c’est le lien entre la personnalité du candidat et la culture du cabinet.« Nous sommes un cabinet à fort impact social, et nous recherchons des candidats qui partagent ces valeurs, autant sur le plan environnemental que social », fait-il remarquer.Du côté de chez Torys, Mea déjà livré ses conseils en détails aux courseurs auprès de Droit-Inc.De nombreux courseurs étaient présents à l’événement du 20 janvier afin de poser des questions aux cabinets, en vue de faire leur propre sélection et de peaufiner leurs lettres de présentation.Une courseuse a d’ailleurs dévoilé son plan de match à Droit-Inc.Car s’il reste quelques événements de réseautage auxquels prendre part, le temps des candidatures approche à grand pas.Le portail ViRecruit , utilisé pour recevoir électroniquement les dossiers des étudiants, ouvrira le vendredi 3 février à 9 heures et fermera le lundi 6 février à 17 heures.