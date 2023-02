Source: Shutterstock

Une étude américaine donne de nouveaux signes de l’état de santé mentale des avocats. Et ces chiffres font peur.Les trois quarts (77 %) des avocats du Massachusetts ont déclaré se sentir épuisés, selon une étude menée par le National Opinion Research Center (NORC) de l’Université de Chicago et par l’association Lawyers Concerned for Lawyers.Le quart des avocats (26 %) ont fait état d’un niveau élevé d’anxiété, presque autant (21 %) ont parlé de dépression, et 7 % de pensées suicidaires.À cette véritable crise de la santé mentale, telle que la nomme Reuters, s’ajoute une consommation d’alcool problématique. 42 % des avocats ont indiqué consommer de l’alcool de manière néfaste ou dangereuse.Cette situation a poussé près de la moitié des avocats interrogés à envisager de changer d’employeur. Quatre avocats sur dix (40 %) ont même considéré la possibilité de quitter de façon définitive le milieu juridique.Les taux d'épuisement professionnel les plus élevés se retrouvent parmi les avocats noirs (86 %) et hispaniques (88 %), alors qu’il est de 77 % pour les avocats blancs.Par ailleurs, près de la moitié des avocats qui ont eu un test positif pour le dépistage de la dépression, de l’anxiété ou de pensées suicidaires, n'ont pas cherché à obtenir des soins en santé mentale. Cela pourrait s'expliquer par la crainte d'être stigmatisé dans le milieu professionnel, expliquent les chercheurs.Cette enquête rejoint une étude de l’Université de Minneapolis publiée dans la revue Healthcare, qui montre que les avocats sont deux fois plus à risque que la moyenne d’avoir des pensées suicidaires.