Me, qui travaillait depuis plus de 21 ans chez Woods et y était associé depuis 2006, vient d’être nommé juge de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal.L’annonce a été faite le 24 avril. Il remplace la juge C. Corriveau qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 15 novembre 2022.« Je souhaite au juge Ouellet beaucoup de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu’il servira bien la population du Québec en tant que membre de la Cour supérieure », a indiqué par voie de communiqué, ministre de la Justice et procureur général du Canada.Me, associé chez Woods, félicite son ancien collègue. « Nous sommes tous très heureux pour Patrick, pour la magistrature, pour les justiciables, c’est une excellente nomination dont le cabinet est très fier, assure-t-il. De notre côté, on s’assure qu’il y a une continuité dans les dossiers ».« Patrick va être un juge extraordinaire et la magistrature québécoise s’est beaucoup enrichie aujourd’hui », souligne Me, l’un des associés fondateurs de Renno & Vathicalis et lui-même un très grand plaideur québécois Barreau 1999, ce Super plaideur, se spécialise dans les litiges d’envergure et le règlement de différends. L’Expert explique qu’il s’est acquis « la réputation d'obtenir des résultats concrets et avantageux devant la Cour suprême, tant en première instance qu'en appel ou devant les tribunaux administratifs ou arbitraux ».Son expérience touche aussi bien le litige corporatif ou les différends entre actionnaires, que les télécommunications, les actions collectives, la responsabilité des administrateurs et dirigeants et le litige en valeurs mobilières.Ce natif de Thetford Mines est Fellow de l'American College of Trial Lawyers et du Litigation Counsel of America. En 2021, Me Ouellet devenait le premier avocat au Québec à recevoir le prix d’avocat plaidant de l’année au Canada lors des Benchmark Litigation Canada.Depuis plusieurs années, il figure parmi les 50 meilleurs plaideurs au Canada.Selon Me Bédard, ce fait est d’ailleurs « incontestable ». « Il a été à de multiples reprises reconnu par ses pairs, il a eu une clientèle très vaste et satisfaite de ses services, ses accomplissements parlent d’eux-mêmes », pointe-t-il.Me, associé chez Davies Ward Phillips & Vineberg, qui figure dans le classement 2022 Benchmark Litigation des 50 meilleurs plaideurs au pays dans le Top 50 Trial Lawyers in Canada, est également très heureux de cette nouvelle.« C’est une nomination superbe, c’est un ajout important pour la magistrature, dit-il. Il était vraiment un avocat extraordinaire et je suis convaincu qu’il sera un juge extraordinaire. Je suis très content pour lui et pour nous. »Me, de BLG, qui lui aussi figure dans le fameux classement, se réjouit tout autant de cette nomination.« Quelle belle et grande nomination pour la Cour supérieure du Québec ! Patrick est un excellent avocat, mais est aussi une très bonne personne avec un jugement hors pair et de très belles valeurs. C’est un juriste qui a su démontrer encore et encore son talent. C’est aussi un ami et ça me fait chaud au cœur pour lui. »Même son de cloche pour Mede Norton Rose Fulbright.« Je suis vraiment partagée entre deux sentiments : me réjouir pour la Cour supérieure et les justiciables qu’il soit désormais sur le banc, avec toute son expérience de vie et de pratique privée, et me désoler de ne plus avoir l’occasion de faire équipe avec lui », note-t-elle.Elle ajoute qu’il « est un juriste de grand talent, intelligent, stratégique, très habile à lire les gens et passionné par son travail, toutes des qualités qui lui serviront dans ce nouveau chapitre de sa vie professionnelle ».Avant de rejoindre le cabinet boutique spécialisé en litige Woods, le juge Ouellet a œuvré au sein de Dunton Rainville, de 1999 à 2001.À propos de son choix de carrière chez Woods, il indiquait il y a deux ans à Droit-Inc être tombé amoureux de ce cabinet il y a plus d’une vingtaine d’années.« C’était mon bureau de rêve », assurait-il, évoquant « un modèle d’affaires différent et inspirant ».Le ministère de la Justice du Canada rappelle qu’il a enseigné le droit de la preuve civile à l’École du Barreau du Québec et a fréquemment participé, à titre de présentateur, à des conférences traitant de différents aspects du litige dans ses domaines de spécialisation.Sans oublier qu’il a, pendant plusieurs années, assuré à titre bénévole la présidence du conseil d’administration de l’Accueil Bonneau, une organisation caritative fondée en 1877 venant en aide aux personnes en situation d’itinérance.