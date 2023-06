Pierre Picard. Source: Centre funéraire du Granit

Jean-Guy Bergeron. Source: Memoria

Henri Lafleur. Source: Services commémoratifs Mont-Royal

L’avocat à la retraites’est éteint à l’âge de 71 ans.Ce barreau 1975 pratiquait à l’Aide juridique de Lac-Mégantic.Me Pierre Picard s’était engagé auprès de nombreux organismes communautaires tels que L’Ensoleillée, une ressource communautaire en santé mentale, La Bouée, une maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violences, le relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, la Maison La Cinquième Saison, qui offre gratuitement des services de soins palliatifs, ainsi que la Banque Alimentaire du Granit.Pierre Picard était aussi membre de l’association L’Érable et le Chêne, qui promeut le jumelage de Lac-Mégantic avec la ville de Dourdan, en France.Pierre Picard laisse dans le deuil sa conjointe, ses deux enfants et ses cinq petits-enfants.Le notaires’est éteint dans sa 75e année.Me Bergeron était notaire à Montréal. Il a été membre du Club Richelieu Montréal durant plus de 40 ans. Cet organisme soutient les projets d’enfants âgés de moins de 13 ans. Le notaire a été administrateur et secrétaire de l’organisation. Il était le seul membre émérite et honoraire du Club Richelieu Montréal.Jean-Guy Bergeron laisse dans le deuil son épouse, ses trois enfants, ses cinq petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants.L’avocat Henris’est éteint à l’âge de 87 ans.Cet ancien avocat d’affaires était diplômé de la faculté de droit de l’Université McGill. Il a exercé à Montréal et à Ottawa, avant de pratiquer à Vancouver puis à Toronto. Ce passionné de ski alpin était revenu à Montréal pour vivre sa retraite.Henri Philip Lafleur laisse dans le deuil son épouse Anne, ses deux enfants et ses trois petits-enfants.