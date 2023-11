Claude Gagnon n’est plus… Source: Lépine Cloutier

L’ancien juges’est éteint à l’âge de 97 ans.Diplômé en droit de l’Université Laval, Claude Gagnon avait exercé comme avocat, avant de devenir procureur de la Couronne.Claude Gagnon avait été nommé juge de la Cour du Québec, pour laquelle il avait siégé à la chambre criminelle et pénale des districts judiciaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.À sa retraite de juge en 1996, il s’était impliqué à l’Institut des Arts au Saguenay, et dans plusieurs activités caritatives et culturelles.L’ancien jugea bien connu Claude Gagnon. « Claude a été mon premier procureur chef de la Couronne en 1977. Je l'ai rejoint à la magistrature en 1990. J'ai toujours admiré sons sens de l'analyse, son respect des citoyens et son esprit de collégialité », écrit-il sur la page de l’avis de décès.« J’ai connu Claude dans les années 1970 alors que, procureur de la Couronne, j’étais allé plaider une cause de meurtre à Chicoutimi. J’ai rencontré alors un homme d’une très grande humanité, d’une exceptionnelle gentillesse, toujours prêt à répondre à mes besoins professionnels », témoigne. « Je l’ai revu à de nombreuses reprises par la suite et c’était toujours le même être courtois et très affable. J’en garde un souvenir impérissable. »Claude Gagnon laisse dans le deuil son épouse, ses quatre enfants, ses six petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants.