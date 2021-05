Étienne Gadbois. Photo : Archives

Pour les accusations suivantes, il est radié temporairement pendant cinq ans.

Pour avoir transmis à sa cliente des faux documents

Pour avoir faussement représenté et fait croire à sa cliente l’existence d’un règlement

Avoir réclamé des honoraires pour des services professionnels non rendus

Avoir manqué à ses obligations d’intégrité et de loyauté envers ses associés

est radié pour une période de 15 ans.À la suite du jugement en mars 2020, il avait été reconnu coupable d'avoir menti à ses clients et de s’être approprié de leur argent de manière malhonnête.Le Conseil de discipline du Barreau vient de rendre sa décision sur sanctions à la fin du mois d’avril 2021, après avoir analysé les faits et les examens psychologiques.« Ces sanctions sont jugées justes et adéquates pour assurer la protection du public et elles satisfont également les critères de dissuasion et d’exemplarité », ont écrit Me, Meet Medans leur décision.Ainsi, il est radié temporairement pendant 15 ans pour s’être approprié une somme d’argent appartenant à sa cliente.Enfin, il est radié temporairement pendant deux semaines pour n’avoir jamais déposer les sommes dans son compte en fidéicommis.Il doit ainsi purger ces sanctions simultanément et doit rembourser 200 000 $ à la plaignante.Le Conseil de discipline a pris en compte tous les facteurs objectifs, subjectifs, atténuants et aggravants.Malgré la suggestion de la plaignante, le Conseil n’a pas imposé une radiation permanente jugeant cette sanction injustement punitive ou sévère.De plus, les membres du Conseil n'ont pas choisi une radiation temporaire de huit ans, car cela ne tenait pas compte de toutes les fautes encourues et enverrait un message négatif au public, à l’accusé et aux membres de la profession.« C’est une décision bien rédigée qui retrace tous les faits. Cette décision va assurer la protection du public » a déclaré Me, syndique adjointe représentante de la plaignante.M. Gadbois dit avoir beaucoup de regrets pour « les tiers visés » et ses proches. Pourtant, les conclusions de sa psychologue sont claires.« Si monsieur éprouve davantage de regrets en raison des conséquences négatives sur sa propre existence et celle de ses proches, les recherches démontrent que cela ne vient pas augmenter son risque de récidive», a-t-elle écrit dans son rapport.Elle mentionne également qu’il aurait commis ces gestes à cause de problèmes familiaux et personnels. Elle a constaté que c’est une personne déprimée et qu'il y a un risque suicidaire qui ne peut être écarté.Mea représenté M.Gadbois dans ce dossier mais n’a pas souhaité faire de commentaires pour des raisons de confidentialité. M. Gadbois n’a pas rappelé Droit-inc.L’ancien avocat a démissionné de l’Ordre le 13 juin 2019. Il était membre du Barreau du Québec depuis 2003 et a été membre du Barreau de l’Ontario de 2017 à 2019.