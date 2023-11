Me Geneviève Breton. Source: LinkedIn

Mea rejoint Resolys comme avocate et enquêtrice, à Montréal. Il s’agit d’un cabinet de consultation fondé en 2020 par Me Geneviève Desmarais. Son équipe accompagne les organisations, gestionnaires, professionnels des ressources humaines, dirigeants et administrateurs « soucieux du bien-être des employés et du maintien d’un climat de travail harmonieux ».Me Breton, Barreau 2013, est décrite par Resolys comme une avocate passionnée et polyvalente au parcours unique, qui a débuté sa carrière en droit criminel avant de se réorienter comme enquêtrice en milieu de travail.« Au cours des dernières années, elle a développé sa capacité à traiter des dossiers complexes et stratégiques, est-il ajouté. Communicatrice hors pair, elle est également une formatrice chevronnée en matière de respect, de civilité et de prévention du harcèlement en milieu de travail ».Elle a notamment été enquêtrice, consultante et formatrice pour Relais Expert-Conseil et avocate aux affaires contentieuses au sein de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec. On apprend qu’elle a également donné plusieurs formations sur le respect et la civilité en milieu de travail dans plusieurs entreprises et organisations, auprès de gestionnaires ou d’employés.Me Breton est diplômée de l’UdeM.