Mes Olivier Désilets, Clemens Mayr et Sean Vanderpol. Sources: Sites web de Davies, de McCarthy Tétrault LLP et de Stikeman Elliott LLP

Mes Béatrice Lalande et Yaël Lachkar.

Mes Xavier Cormier-Lassonde et Veronica Vallelonga. Source: Devichy Avocats

Me Benoît D. Lapointe. Sources: Courtoisie et Shutterstock

Me Sophie Martin. Source: Site web de Stein Monast

Mes Julia J. Yu et Vivan Nguyen. Source: Archives

Me Jimmy Ernst Jr. Laguë-Lambert. Crédit photo: Véronique Lewandowski

Me Bruce Johnston. Source: Archives

Mes Yves Martineau, Patrick Girard et Dominique Ménard. Sources: Sites web de Stikeman Elliott et de LCM Avocats

Mes Abla Kekeli Maglo et Suzanne Taffot. Source: Site web du cabinet Heritt

Me Julius Grey. Source: Site web de Grey Casgrain Avocats

Méthodologie : aucune ! Ce sont des coups de cœur de la rédaction. Il n’y a rien de scientifique dans nos choix et nous avons regardé ceux qui, selon nous, ont marqué l’année.

Vous voulez du cash, amenez-en !Droit-inc décerne la palme du dealmaker de l’année aux cabinets Davies, McCarthy Tétrault Stikeman et Osler, pour leur rôle dans l’acquisition du Groupe Vision New Look par NL1 Acquire Co. Une opération évaluée à 800 millions de dollars.Dans le cadre de cette transaction, le cabinet Davies a représenté New Look avec une équipe composée de MesetMcCarthy Tétrault LLP a agi à titre de conseiller juridique indépendant auprès du comité spécial avec une équipe dirigée par, et qui comprenaitStikeman Elliott LLP a agi à titre de conseiller juridique canadien auprès de l'acheteur avec une équipe composée deetOsler, Hoskin & Harcourt a conseillé la Caisse de dépôt et placement du Québec avec une équipe composée deetNL1 Acquire Co. est une entité créée par des des fonds d’investissement gérés par FFL Partners, LLC, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la famille du Dr H. Doug Barnes. Une enquête du Barreau – à laquelle seulement 14.5 % de ses membres ont répondu – révèle que le milieu du droit n’échappe pas au harcèlement et aux violences à caractère sexuel.50% des femmes interrogées soutiennent avoir vécu du harcèlement sexuel sous forme de blagues sexuelles offensantes répétées (comparativement à 22% chez les hommes).Mesdames, vous êtes mieux placées que quiconque pour savoir que la présomption d'innocence est un concept juridique qui existe dans la dimension du droit pénal. La salle de rédaction vous croit et vous souhaite un meilleur climat de travail pour 2022.Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses à partir à leur compte. Mais combien trouvent-elles leur âme sœur en cours de route ?Mes Béatrice Lalande et Yaël Lachkar y sont parvenues, elles, qui sont tombées professionnellement amoureuses l’une de l’autre.Au point de quitter le cabinet centenaire RSS pour se lancer à leur compte… Une décision qu’elles n’ont jamais envisagé de faire seules. C’était ensemble ou rien.« On travaillait très souvent ensemble, on ne voulait plus se séparer, alors on s’est dit qu’on allait lancer notre propre cabinet », expliquait Me Lachkar, avant d’ajouter « à deux, c’est mieux ! »Le cabinet Devichy, fondé par Meset, poursuit sa croissance, au point de partir à la conquête du Québec. Montréal, Laval, Québec, Joliette, Gatineau, Sherbrooke, Drummondville… Rien ne semble résister au petit cabinet, qui connaît une croissance accélérée.L’objectif pour la prochaine année ? De s’implanter hors Québec.On verra bien s’ils se méritent à nouveau une place dans le très célèbre classement de Droit-inc.Après presque vingt ans au Groupe Optimum, dont dix à la tête de ses sociétés françaises, il a ouvert en 2019 BLV Avocats, un cabinet parisien qui se spécialise en droit commercial et en droit des assurances.Il est également avocat-conseil dans l’une des plus importantes firmes au monde, PWC, et siège au conseil d’administration de six grandes sociétés. Un horaire chargé, bref. « Mais, vous savez, quand on fait ce qu’on aime », nous confiait-il à l’époque.Il est le second avocat reconnu par Droit-inc pour sa « vie parisienne », après, bien sûr, l’ancien premier ministre Jean Charest Mea brisé un plafond de verre, jusqu’ici tenace, chez Stein Monast. Elle est devenue en mars dernier la première associée-directrice du cabinet.Elle s’est jointe au cabinet en 2000. Elle succède à Mequi a occupé cette fonction au cours des vingt-cinq dernières années.Barreau 1995, Me Sophie Martin s’est jointe à l’équipe de Stein Monast en 2000 après avoir fait ses études en droit à l’Université de Montréal et en fiscalité à l’Université de Sherbrooke.Elle n’est peut-être pas journaliste, mais Mea marqué un coup de circuit sur le site internet de Droit-inc, lorsqu’elle a pris la parole pour dénoncer le racisme et la haine envers la communauté asiatique.Son geste a généré des émules puisque nous avons recueilli quelques mois plus tard le témoignage de Me Vivan Nguyen et de l’étudiante en droit Yin Yin Rong Il a le look. Il est le roi (des actions collectives). Non, il ne s'agit pas de Top Jimmy de Van Halen, mais bien de l’avocat, du cabinet Lambert Avocat.Me Laguë-Lambert a déposé plusieurs actions collectives durant la dernière année, que ce soit contre Vidéotron, UberEats, des concessionnaires automobiles, ou encore Hébergement Web Canada.Reste à savoir qui a la plus grosse… liste d’actions collectives… Jimmy Ernst Jr. Laguë-Lambert ouen devenir ?Droit-inc tient à inclure dans son classement l’avocat au grand cœur, MeIl a représenté la clinique juridique itinérante à la Cour supérieure pour exempter les itinérants du couvre-feu. Et savez-vous quoi ? Il a vu juste ! La Cour supérieure a suspendu « jusqu’à tout nouveau jugement » le couvre-feu pour les sans-abris.C’est un long litige, en plein comme Droit-inc les aime !La Cour suprême du Canada a donné raison à Hydro-Québec qui a forcé Produits forestiers Résolu à lui payer 3 M$ pour un contrat - tenez-vous bien - remontant à… 1926 !Dans le cadre de ce litige, PF Résolu était représenté par le cabinet Stikeman Elliott, avec une équipe composée de MesetHydro-Québec et la Compagnie d’électricité de Gatineau étaient représentées par le cabinet LCM Avocats, avec une équipe composée de MesetBref, le genre de litige qui réunissait un « David » et un « Goliath » !Elles sont jeunes.Elles sont noires.Elles sont avocates.Mes Maglo et Taffot ont fondé le cabinet Heritt en janvier 2021, un moment où, selon elles, « la conscience collective quant à la communauté noire marque un tournant historique ».Pourquoi le souligner ? Parce que le Jeune Barreau de Montréal soutient que les avocats issus de la diversité ne représentent que 9.4 % des membres du Barreau du Québec. Quant aux associés noirs… il semble y en avoir encore moins !« Il faut les nommer, les choses, et justement, 2020 nous a permis de le faire, croit Me Taffot. La représentativité, ça compte, et malheureusement, je n'en ai pas vu beaucoup, des cabinets avec des associés noirs. »Êtes-vous si surpris ? La première position du palmarès de Droit-inc revient à nul autre queSa filleet lui, après tout, ont obtenu une victoire importante à la Cour suprême du Canada, lorsque celle-ci a donné raison à l’humoriste. Nul doute qu’il s’agit d’une importante victoire judiciaire … le genre qui permet de souffler un soupir de réjouissance N.B. Mention honorable à, qui a tout de même fait pencher quatre juges de son côté. Un résultat serré, digne de films et de grands événements sportifs, comme la trilogie entreet. Ni plus ni moins.